Fundusze europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego: marszałek odbiera decyzję KE

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w środę w Warszawie w uroczystej inauguracji funduszy europejskich dla Polski na lata 2021-2027.

Podczas spotkania na Zamku Królewskim w Warszawie symbolicznie wręczone zostały decyzje Komisji Europejskiej zatwierdzające programy krajowe, regionalne i Interreg (Europejskiej Współpracy Terytorialnej). W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej - komisarz ds. spójności Elisa Ferreira i komisarz ds. miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit.- Realizacja programów regionalnych, opracowywanych i konsultowanych indywidualnie dla każdego województwa, pochłonie 44 proc. wszystkich pieniędzy europejskich, które otrzyma Polska. Wartość naszego programu - Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 - to 1,836 mln euro – przypomina Beata Krzemińska, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego. - Głównym akcentem naszego programu są inwestycje wpisujące się w Europejski Zielony Ład, związane przede wszystkim z efektywnością energetyczną i energetyką opartą na źródłach odnawialnych, działaniami na rzecz adaptacji do zmian klimatu i transportem niskoemisyjnym. Na sam tylko niskoemisyjny transport miejski - zakupy taboru, budowę infrastruktury, ścieżek rowerowych i parkingów - przeznaczamy 132 miliony euro, na zieloną energetykę i ochronę środowiska blisko 400 milionów euro.Jak dodaje Krzemińska, prawie pół miliarda euro to pieniądze na politykę społeczną - od wsparcia rynku pracy po edukację i włączenie społeczne. - Będziemy je mogli wykorzystać m.in. na mechanizmy wspierania rodzin, wzmocnienie segmentu ekonomii społecznej, włączenie społeczne uchodźców wojennych z Ukrainy, edukację (w tym edukację dorosłych), zdrowotne programy profilaktyczne, wsparcie dla otwierających pierwszy biznes – tłumaczy rzeczniczka. - Będziemy też mieli do dyspozycji środki na inwestycje w kolej i drogi, w tym obwodnice miast, cyfryzację, innowacje i prace badawczo-wdrożeniowe, a także inwestycje w służbie zdrowia.Jedną czwartą budżetu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 będą dysponowały lokalne społeczności i lokalne organizacje, od stowarzyszeń samorządowych zarządzających środkami dla obszarów funkcjonalnych największych miast regionu, po działające w gminach lokalne grupy działania.