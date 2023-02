Bądźmy wrażliwi na cierpiących! Światowy Dzień Chorego w Bydgoszczy [program]

Konferencję na Światowy Dzień Chorego organizuje w niedzielę (12 lutego) w Bydgoszczy Fundacja Kaktus. - Istotą tego dnia jest uwrażliwienie na obecność wokół nas chorych i odkrycie duchowej wartości ich cierpienia - tłumaczą organizatorzy.

Konferencja odbędzie się w Domu Polskim przy ul. Grodzkiej w Bydgoszczy. Będzie zatytułowana „Miłość do cierpiących miarą poziomu cywilizacji”. - To bezpośrednie nawiązanie do hasła I Światowego Dnia Chorego w 1993 r. i do orędzia Jana Pawła II na ten dzień – tłumaczą w Fundacji Kaktus. - W 2023 roku mija 30 lat od obchodów pierwszego Światowego Dnia Chorego ustanowionego przez św. Jana Pawła II. Istotą tego dnia jest uwrażliwienie na obecność wokół nas chorych i odkrycie duchowej wartości ich cierpienia, a także włączanie w służbę na rzecz tych osób duchowieństwa, środowiska medycznego oraz wolontariuszy.Swoją wiedzą i refleksją dotyczącą obcowania z cierpieniem podczas konferencji podzielą się: prof. Małgorzata Krajnik, dr Beata Brożek i ks. prof. Wojciech Szukalski. Konferencję uświetni występ fortepianowy dr Joanny Derendy-Łukasik i dr Marzeny Buchwald. Wprowadzenie pt. „Muzyko - drogo do Boga" wygłosi prof. Wojciech Pospiech.Konferencję swoim patronatem objął biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk. Początek w niedzielę o godz. 15.00.