Miał przywiązywać ludzi do łóżek i robić im poniżające zdjęcia. Skandal w szpitalu!

Pracownik Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu miał znęcać się nad pacjentami. Do Sądu Rejonowego w Toruniu trafił akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu Marcinowi S.

Mężczyzna pracował jako sanitariusz i salowy na oddziale neurologii i leczenia udarów. - Ustaliliśmy, że znęcał się fizycznie i psychicznie nad co najmniej czterema niesamodzielnymi, nieporadnymi pacjentami - mówi Andrzej Kukawski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu. - Zatykał im usta kulkami - na przykład zrobionymi z ręczników papierowych. Naśmiewał się z tych pacjentów, przypinał ich pasami do łóżka, uniemożliwiającymi poruszanie kończynami, przy braku jakichkolwiek wskazań ze strony lekarzy. Robił też tym ludziom poniżające zdjęcia.W trakcie przesłuchań podejrzany częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. - W tym zakresie, że wysyłał swoim znajomym zdjęcia roznegliżowanych pacjentów, natomiast twierdził, że nie dopuścił się pozostałych zarzucanych mu zachowań - mówi prokurator.W ostatnim przesłuchaniu Marcin S. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Mężczyzna nie był dotąd karany. Grozi mu do 8 lat więzienia.