Банкнота і монета із Копернікіем. Польська залізниця знизить ціну на квитки

З березня квитки на сполучення «TLK» та «IC» подешевшають приблизно на 11 відсотків, а Express InterCity та Express InterCity Premium майже на 15 відсотків.

Під час літніх канікул ви зможете полетіти з Бидгощі на Крит. Грецький острів приєднується до пропозиції курортних рейсів з аеропорту Бидгощ. Рейси в Іракліон будуть здійснюватися з 4 червня до 17 вересня. Це третє грецьке місто, після Родосу та Закінфа, яке можна знайти серед чартерних рейсів з Бидгощі. У пропозиціях туристичних агентств також є поїздки до турецької Анталії та болгарського Бургаса.PKP Intercity з 1 березня знижує ціни на квитки. Таким чином, вони повернуться на рівень перед 11 січня, коли було запроваджено підвищення.Тоді перевізник аргументував це підвищенням цін на електроенергію. Однак прем'єр-міністр повідомив, що буде говорити з керівництвом Міністерства інфраструктури щодо цін на залізничні квитки. Зараз перевізник опублікував новий прайс-лист. З березня квитки на сполучення «TLK» та «IC» подешевшають приблизно на 11 відсотків, а Express InterCity та Express InterCity Premiumмайже на 15 відсотків.Національний банк Польщі вшанує пам’ять Миколи Коперника. Завтра (9 лютого)НБП введе в обіг банкноту номіналом 20 злотих і колекційну монету номіналом50 злотих, присвячену найвідомішому жителю Торуня. Микола Коперник найбільше асоціюється з астрономією, але у своєму житті він також мав справу з економікою. Банкнота буде представлена ​​під час Всесвітнього конгресу Коперника, який розпочнеться в Торуні 19 лютого. Цього дня виповнюється 550 років від дня народження великого астронома. З цієї нагоди в Торуні заплановано багато заходів. Подробиці на www.torun.pl.