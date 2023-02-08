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Polskie Radio PiK » Region
2023-02-08, 12:05 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

Банкнота і монета із Копернікіем. Польська залізниця знизить ціну на квитки

Національний банк Польщі вшанує пам’ять Миколи Коперника. Завтра (9 лютого) НБП введе в обіг банкноту номіналом 20 злотих і колекційну монету номіналом 50 злотих, присвячену найвідомішому жителю Торуня. /fot. torun.pl
Національний банк Польщі вшанує пам’ять Миколи Коперника. Завтра (9 лютого) НБП введе в обіг банкноту номіналом 20 злотих і колекційну монету номіналом 50 злотих, присвячену найвідомішому жителю Торуня. /fot. torun.pl
З березня квитки на сполучення «TLK» та «IC» подешевшають приблизно на 11 відсотків, а Express InterCity та Express InterCity Premium майже на 15 відсотків.

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Під час літніх канікул ви зможете полетіти з Бидгощі на Крит. Грецький острів приєднується до пропозиції курортних рейсів з аеропорту Бидгощ. Рейси в Іракліон будуть здійснюватися з 4 червня до 17 вересня. Це третє грецьке місто, після Родосу та Закінфа, яке можна знайти серед чартерних рейсів з Бидгощі. У пропозиціях туристичних агентств також є поїздки до турецької Анталії та болгарського Бургаса.

PKP Intercity з 1 березня знижує ціни на квитки. Таким чином, вони повернуться на рівень перед 11 січня, коли було запроваджено підвищення.Тоді перевізник аргументував це підвищенням цін на електроенергію. Однак прем'єр-міністр повідомив, що буде говорити з керівництвом Міністерства інфраструктури щодо цін на залізничні квитки. Зараз перевізник опублікував новий прайс-лист. З березня квитки на сполучення «TLK» та «IC» подешевшають приблизно на 11 відсотків, а Express InterCity та Express InterCity Premium
майже на 15 відсотків.

Національний банк Польщі вшанує пам’ять Миколи Коперника. Завтра (9 лютого)
НБП введе в обіг банкноту номіналом 20 злотих і колекційну монету номіналом
50 злотих, присвячену найвідомішому жителю Торуня. Микола Коперник найбільше асоціюється з астрономією, але у своєму житті він також мав справу з економікою. Банкнота буде представлена ​​під час Всесвітнього конгресу Коперника, який розпочнеться в Торуні 19 лютого. Цього дня виповнюється 550 років від дня народження великого астронома. З цієї нагоди в Торуні заплановано багато заходів. Подробиці на www.torun.pl.
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