Przenosiny toruńskiej przychodni Citomed. Pacjenci się nie zgadzają [oświadczenie]

Pacjenci przychodni Citomed przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich w Toruniu apelują do właścicieli lecznicy o nieprzenoszenie punktu na ulicę Rakowicza. Punkty oddalone są od siebie o kilka kilometrów, co może znacząco utrudnić wielu osobom korzystanie z usług przychodni w nowej lokalizacji.

KOMUNIKAT DLA MEDIÓW

W związku z połączeniem poradni POZ Lecznic Citomed (połączenie POZ przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 13 oraz Rakowicza 4)



„W związku z informacją o przeprowadzonym proteście, związanym z połączeniem dwóch poradni Lecznic Citomed jesteśmy zaskoczeni, że Organizator akcji nie zwrócił się w pierwszej kolejności do Lecznic Citomed, by zapytać o powody decyzji o przeniesieniu poradni POZ usytuowanej przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich do poradni przy ul. Rakowicza.

Przede wszystkim należy podkreślić, że Lecznice Citomed nie likwidują poradni POZ, tylko przenoszą ją do innej lokalizacji. Każdy z Pracowników Medycznych, czyli lekarze oraz pielęgniarki w dalszym ciągu pozostają do dyspozycji Pacjentów i to się nie zmieni. Dzięki połączeniu z placówką przy ul. Rakowicza, do dyspozycji Pacjentów przychodni przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich będą przestronne i komfortowe gabinety, dogodna komunikacja miejska oraz duży parking tuż przy przychodni.



W wyniku połączenia obu Poradni istotnie wzrośnie dostępność do usług medycznych, w tym lekarskich, opieki położnej oraz pielęgniarek środowiskowych. Zespół medyczny będzie liczył 6 lekarzy POZ (4 internistów i 2 pediatrów) oraz 7 pielęgniarek i położną. Tak liczna załoga umożliwi bardziej efektywne zarządzanie grafikiem personelu, szczególnie w okresie wysokich zachorowań, urlopowym lub w przypadkach losowych.



Odnosząc się do sytuacji placówki przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich, trzeba zaznaczyć, że Lecznice Citomed nie są właścicielami lokalu i mają bardzo ograniczoną możliwość wpływania na jego standard, który zdecydowanie odbiega od tego, co chcemy oferować naszym Pacjentom. Między innymi ze względu na ograniczenia lokalowe ( tylko 3 gabinety lekarskie) do placówki przy ul. Kosynierów złożyło jedynie 2,5 tysiąca Pacjentów, czyli niespełna 10% Mieszkańców Osiedla. Ponadto niepokój wzbudza w nas aktualna sytuacja właścicielska lokalu, która nie tylko wyklucza możliwość inwestowania w Placówkę, ale przede wszystkim, pod znakiem zapytania stawia możliwość świadczenia pod tym adresem niezakłóconej, ciągłej opieki medycznej, co jest naszym priorytetem.



Lecznice Citomed są niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, który, aby móc spełniać swoją funkcję i mieć rację bytu, musi osiągać dodatni wynik finansowy. W związku z obecną wysoką inflacją koszty prowadzenia działalności drastycznie rosną - w ciągu ostatnich 4 lat w placówce przy ul. Kosynierów o ponad 40% Aby nie likwidować poradni przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich i nie odbierać naszym Pacjentom dostępu do ich lekarzy, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu jej na ul. Rakowicza.



Decyzja o połączeniu tych konkretnych placówek jest nieprzypadkowa, została bowiem podjęta w oparciu o szczegółową analizę potrzeb naszych Pacjentów oraz tego, co możemy Im zaproponować. Obie placówki są oddalone od siebie o nieco ponad 3 km, a z bezpośredniego sąsiedztwa placówki przy Kosynierów do placówki przy Rakowicza odjeżdżają 3 linie autobusowe. 40% osób, które złożyły swoje deklaracje do POZ przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich, ma możliwość skorzystania z darmowych lub ulgowych biletów komunikacji miejskiej. ​Natomiast wszyscy nasi Pacjenci z Przychodni Kosynierów Kościuszkowskich otrzymają dostęp do zdecydowanie większego zespołu medycznego w szerszym zakresie godzin, w tym do obecnych lekarzy, którzy leczyli Ich dotychczas oraz lepszej i bardziej komfortowej infrastruktury przychodni."



Podpisano: Dariusz Józefowicz, Członek zarządu d.s. Operacyjnych

Zmiany mają obowiązywać od 1 kwietnia. Z mieszkańcami na konferencji wystąpił radny PiS Wojciech Klabun.– Ciężko mówić tu o przenosinach, ponieważ tak naprawdę ta decyzja oznacza likwidację przychodni, z której korzystają tysiące torunian tego największego osiedla – podkreśla radny.Pacjenci także są zaniepokojeni:– Młodzi ludzie sobie poradzą, natomiast starsze osoby na pewno nie. Dla nich problemem jest wszystko, począwszy od dojścia...– To jest nieludzkie. Ta przychodnia jest nam po prostu potrzebna...Więcej w relacji Michała Zaręby.