Popękane tarcze hamulcowe i rdza. WITD musiał wycofać te naczepy z ruchu [zdjęcia]

Inspektorzy transportu drogowego z WITD w Bydgoszczy podczas kontroli drogowych prowadzonych na autostradzie A1 ujawnili szereg niebezpiecznych usterek w kontrolowanych pojazdach. Trzy naczepy zostały wycofane z ruchu.

Pierwsza kontrola, 2 lutego, miała miejsce w Nowych Marzach. Pojazd należący do polskiego przewoźnika miał popękane tarcze hamulcowe na pierwszej osi naczepy oraz brak zacisku hamulcowego oraz siłownika uruchamiającego hamulec na drugiej osi naczepy. W tym przypadku tylko na jednej z trzech osi naczepy hamulce były kompletne i sprawne.Kolejne kontrole (6 lutego) w okolicach Torunia dotyczyły pojazdów należących do zagranicznych przewoźników. W jednej z naczep stwierdzono usterkę niebezpieczną układu hamulcowego w postaci pęknięcia tarczy hamulcowej w naczepie, natomiast kolejna naczepa została wyeliminowana z ruchu drogowego za sprawą korozji i pęknięć elementów konstrukcyjnych (poprzeczek) znajdujących się nad osiami naczepy, które również zostały zakwalifikowane jako usterki niebezpieczne.Inspektorzy zatrzymali dowody rejestracyjne naczep, kierowców ukarali mandatami karnymi, a wobec przewoźników i osób zarządzających transportem zostały wszczęte postępowania administracyjne. Jeden z przewoźników wezwał na miejsce kontroli serwis mobilny, który wymienił uszkodzoną tarcze hamulcową. Pozostałe dwie naczepy z miejsca kontroli zostały odholowane do miejsca naprawy specjalistycznymi pojazdami pomocy drogowej.źr. WITD