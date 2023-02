Skuteczne odwołanie Politechniki Bydgoskiej. Uczelnia z wyższymi ocenami naukowymi

Politechnika Bydgoska otrzymała ostateczne wyniki parametryzacji, czyli oceny działalności naukowej. Trzy dyscypliny uzyskały kategorię „A”.

Ministerstwo Edukacji i Nauki oceniało ostatnie pięć lat pod kątem działalności naukowych. Weryfikowano na przykład osiągnięcia pracowników uczelni. Wcześniej wyniki odwołania otrzymała Akademika Muzyczna i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Teraz rezultaty trafiły do Politechniki Bydgoskiej.Pierwsze wyniki znane były w sierpniu ubiegłego roku. Dwie dyscypliny otrzymały kategorię A, a pozostałe B+. Uczelnia skorzystała z prawa do odwołania i czekała na ponowną ocenę. W poniedziałek ministerstwo poinformowało o przyznaniu kategorii A naukom chemicznym. Obok nich najwyższym stopniem może pochwalić się zootechnika i rybactwo, a także rolnictwo i ogrodnictwo. Pięć pozostałych dyscyplin zakończyło proces z kategorią B+.Im wyższa ocena, tym większe uprawnienia do prowadzenia studiów i szkół doktorskich. Dodatkowo uczelnia otrzymuje większą liczbę uprawnień do nadawania stopni i tytułów naukowych. Za ocenami naukowymi stoi również wysokość subwencji, czyli środków finansowych z budżetu państwa.– Wspominałem o tym wielokrotnie i podtrzymuję niezmiennie, że największym kapitałem Politechniki Bydgoskiej są ludzie. Uzyskane wyniki to sukces naszych naukowców, efekt ich wytężonej pracy. Serdecznie gratuluję i dziękuję za zaangażowanie w rozwój potencjału badawczo-naukowego uczelni – powiedział prof. Marek Adamski, rektor PBŚ.