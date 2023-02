Obchody 39. rocznicy śmierci Piotra Bartoszcze. Rolnika zamordowali funkcjonariusze SB

W gminie Inowrocław odbyły się obchody 39-tej rocznicy śmierci Piotra Bartoszcze. Jeden z liderów rolniczej „Soldarności" został zamordowany w nocy z 7 na 8 lutego 1984 roku. W Radłówku, przy obelisku upamiętniającym miejsce śmierci działacza, przedstawiciele władz parlamentarnych, samorządowych i służb mundurowych złożyli wiązanki kwiatów.

– Jesteśmy wśród tych pól, gdzie Piotr jechał. Tu został zatrzymany i zamordowany. Walczył i zależało mu na tym, żeby polska wieś służyła rolnikom i ojczyźnie. Tego trzeba było. Chciał, żeby było jak najlepiej. Dobrze, że czcimy dziś Piotra. Nasze dzieci i wnuki muszą o tym pamiętać, żeby w Polsce było dobrze. Chylę czoła przed rodziną, bo to wy najwięcej wycierpieliście. Macie za sobą ten krzyż, który musicie dźwigać, ale my, rolnicy polscy jesteśmy w wami. – mówił Tomasz Obszański, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.Główne uroczystości odbyły się w Szkole Podstawowej w Sławęcinku. Uczestniczył w nich między innymi wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.– Wracamy pamięcią do czasów walki o naszą suwerenność i niezbywalne prawa mieszkańców polskiej wsi. Wtedy była ona największą grupą społeczną, która zmagała się z represjami. To była walka zwycięska, dzięki determinacji i odwadze tych, którzy stawiali się reżimowi. Do takich osób należał Piotr Bartoszcze – powiedział Mikołaj Bogdanowicz, który przeczytał list od premiera Mateusza Morawieckiego.Zaprezentowano też koncepcję budowy pomnika, który ma zostać odsłonięty w 40. rocznicę śmierci Piotra Bartoszcze, przed budynkiem Urzędu Gminy Inowrocław.