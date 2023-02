Samochód dostawczy zderzył się z pociągiem na przejeździe. Kierowca dużo zapłaci

Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło w poniedziałek po południu na przejeździe kolejowym w Starorypinie Rządowym (powiat rypiński). Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Dyżurny policji w Lipnie odebrał zgłoszenie o wypadku przed godz. 16.00. - Na miejscu policjanci ustalili, że na przejeździe kolejowym 62-letni kierowca samochodu dostawczego nie zastosował się do znaku drogowego „Stop” i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu pociągowi pasażerskiemu relacji Katowice – Gdynia. Doszło do zderzenia z pociągiem – relacjonuje asp. sztab. Dorota Rupińska, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Rypinie.Policjanci ukarali kierowcę pojazdu mandatem w wysokości 1500 zł oraz 10 punktami karnymi. - To zdarzenie pokazuje, że nawet chwila nieuwagi czy rutyna podczas poruszania się po drodze może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Na szczęście w tym przypadku nikt nie odniósł żadnych obrażeń, jednak zdarzenie to mogło zakończyć się tragicznie – ostrzega policjantka.