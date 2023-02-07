Ревіталізація залізничного вокзалу у Влоцлавеку. Фестиваль легкої атлетики в Торуні

На залізничному вокзалі у Влоцлавку будуть підвищені платформи. Найбільші зірки королеви спорту представлять себе завтра в Торуні на Кубку Коперника.

Розпочато ревіталізацію станції Влоцлавек. На місцевому вокзалі зникла платформа №1. Але побудують нову. Конструкція буде вищою, щоб пасажирам було легше сідати та виходити з потягів. Після ремонту станція також отримає навіси, вітрини, чіткі вивіски та нове освітлення. Платформа №1 має бути готова разом із новою станцією в середині року. Через півроку компанія хоче ввести в експлуатацію нову платформу номер два, яка обслуговує дві залізничні колії та обладнана підйомником. Вартість будівництва становить приблизно 12 млн злотих.Свято легкої атлетики в Торуні - Copernicus Cup 2023 відбудеться завтра (8.02). Підчас Міжнародного Турніру зустрінуться зірки легкої атлетики із Польщі та світу. Уболівальники, які зібралися на Арені „Торунь", спостерігатимуть за учасниками у дванадцяти змаганнях: біг, стрибки у висоту, довжину, стрибки з жердиною та біг з бар’єрами. Учасники від Польщі: Ева Свобода, Адріанна Сулек, Патрик Добек та Пьотр Лісек. Подробиці та інформація про квитки на: copernicuscup.pl.Дані Головного статистичного управління у Польщі не вселяють оптимізму бо народжується все менше дітей. У 2022 році було зафіксовано лише 305 тис. новонароджених – найменше з часів Другої світової війни, а чисельність населення у 2022 році скоротилася на 141 тис. порівняно з попереднім роком. Хоча втрата населення була меншою, ніж у 2021 році, вона була більшою, ніж до спалаху пандемії.