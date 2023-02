39 lat temu został zamordowany przez SB. W regionie upamiętnią Piotra Bartoszcze

W Inowrocławiu, Radłówku i Sławęcinie odbędą się we wtorek (7 lutego) uroczystości upamiętniające Piotra Bartoszcze. Lider rolniczej „Solidarności” zginął w nocy z 7 na 8 lutego 1984 roku.

Działacz opozycji antykomunistycznej, jeden z przywódców NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” miał 33 lata. Odważnie walczył o prawa mieszkańców wsi, domagał się szacunku dla ich pracy. Zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach podczas rozwożenia podziemnych wydawnictw. Ciało działacza, ze śladami bicia i duszenia odnalazł 9 lutego 1984 roku w studzience melioracyjnej w pobliżu Sławęcina koło Inowrocławia, brat zamordowanego - Roman Bartoszcze. Komunistyczna prokuratura stwierdziła wówczas, że przyczyną zgonu było uduszenie się w studzience, wskutek upojenia alkoholowego. Sprawę umorzono także w 1995 roku.Według ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej z 2017 roku, działacz rolniczej opozycji nie zginął na skutek nieszczęśliwego zdarzenia, tylko został zamordowany, prawdopodobnie przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Szczeciński IPN uznał zabójstwo Bartoszcze za zbrodnię komunistyczną.Piotr Bartoszcze w 1980 roku współtworzył Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność Chłopska”. W kwietniu 1981 był jednym z sygnatariuszy porozumień bydgoskich z władzami PRL, w wyniku których został zarejestrowany NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. W stanie wojennym ukrywał się, zagrożony aresztowaniem. Na początku września 1982 roku wraz z bratem Romanem wziął udział w pierwszej ogólnopolskiej pielgrzymce rolników na Jasną Górę oraz w spotkaniu z biskupem Ignacym Tokarczukiem, na którym omawiano powołanie Duszpasterstwa Rolników. Po spotkaniu zostali zatrzymani przez SB, a następnie 13 września internowani w Zakładzie Karnym w Mielęcinie koło Włocławka. Po zwolnieniu w listopadzie tego samego roku, wraz z ojcem Michałem Bartoszcze i bratem, Piotr Bartoszcze kontynuował konspiracyjną działalność opozycyjną, współpracował z Ogólnopolskim Komitetem Oporu Rolników, zajmował się wydawaniem i kolportowaniem podziemnego pisma „Żywią i Bronią”. Był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa, wielokrotnie przesłuchiwany i poddawany rewizjom. Pośmiertnie, w 2006 roku, prezydent Lech Kaczyński odznaczył Piotra Bartoszcze Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2015 roku uhonorowano go Krzyżem Wolności i Solidarności.Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się we wtorek od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na grobie Piotra Bartoszcze w Inowrocławiu (o godz. 9:30), następnie w Radłówku przed obeliskiem upamiętniającym miejsce śmierci rolnika zostaną złożone kwiaty (godz. 11:15). W obchody włączy się także Szkoła Podstawowa w Sławęcinku, do której uczęszczał Piotr Bartoszcze. Tam zaplanowano wykłady i program artystyczny (początek o godz. 12:30). W planach jest też dyskusja na temat pomnika Piotra Bartoszcze, który ma stanąć w Inowrocławiu za rok, w 40. rocznicę śmierci lidera rolniczej „Solidarności”.