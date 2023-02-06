2023-02-06, 12:46 Redakcja
Нова поліцейська дільниця в Ґрудзьондз. У Бидгощі прощаються з великим актором
Останнє прощання з Леонардом Петрашаком. Похорони видатного актора відбудуться завтра в Бидгощі. Поліція в Ґрудзьондзу має новий пост.
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Поліцейські у Грудзьондзу переїхали на нову станцію. Відсьогодні (6.02) пункт знаходиться на вулиці Міцкевича 23 у центрі міста. Завдяки новому розташуванню жителі північної частини Ґрудзьондзу матимуть легший контакт із дільничним офіцером. Дотепер, щоб обговорити свої проблеми, їм доводилося йти до штабу командування на вул. Chełmińska.
Мешканці Стшельно тепер можуть користуватися оновленим залом місцевого Будинку культури. Вартість інвестиції становить понад 800 тис. злотих. У залі зробили сцену, озвучення та освітлення, перебудували інсталяції. У понад 100-річному залі також вдалося відновити кілька оригінальних елементів, у тому числі колони в іонічному стилі, які були виявлені під час демонтажу. Оновлений зал – це більше можливостей – розвиток танцювальної, театральної чи музичної секції. Новим місцем будуть користуватися діти, підлітки та дорослі.