Ronda w Strzelnie uszkodzone przez wodę. Prace potrwają do wiosny

Wykonawca robót i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymali od Urzędu Miasta w Strzelnie poprawki dotyczące budowy dwóch rond w granicach DK nr 15 i 25. Budowa wysepek została zakończona na początku stycznia.

Chodzi o zbierającą się wodę na ulicy Powstania Wielkopolskiego w Strzelnie (powiat mogileński). Tamtejszy magistrat uspokaja jednak, że są to drobne uchybienia. Usterki mają być usunięte przez wykonawcę jeszcze wiosną tego roku.– Zdarzają się małe poprawki i to takie niesłychanie drobne. W jednym miejscu zbiera się woda, po prostu tak się zadziało. Zawsze się tam gromadziła i teraz jest tak samo. Zostało to zgłoszone, w takim sensie, że Inspektorat Nadzoru Budowlanego wpisał to w protokół końcowego odbioru robót – mówił burmistrz Strzelna, Dariusz Chudziński.Ronda mają na celu poprawę bezpieczeństwa i zachowanie płynności ruchu tranzytowego. Wykonawcą prac jest firma Strabag, która wiosną 2022 roku przystąpiła do prac. Wartość rozbudowy układu drogowego wyniosła około 12,3 miliona złotych.