Awantura domowa zakończona atakiem na policjantów. Podejrzani w areszcie

Długoletnie więzienie grozi dwóm mieszkańcom gminy Skępe za czynną napaść na policjantów. Zaatakowali funkcjonariuszy, gdy ci interweniowali w związku z awanturą domową i podejrzeniem znęcania się nad członkami rodziny.

Do zdarzenia doszło w minioną środę w gminie Skępe (powiat lipnowski). Dwóch policjantów zostało skierowanych przez dyżurnego do interwencji domowej. - Kobieta zgłaszała awanturę z członkami rodziny. Podczas interwencji pobudzeni mężczyźni znieważyli funkcjonariuszy i nie wykonywali wydawanych przez nich poleceń – relacjonuje kom. Małgorzata Małkińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lipnie. - Po chwili 23 i 20-latek zaatakowali policjantów. Jeden z mężczyzn próbował odebrać funkcjonariuszowi broń. Na pomoc zaatakowanym przybyły dodatkowe patrole policji.Obaj mężczyźni usłyszeli zarzut dokonania wspólnie i w porozumieniu czynnej napaści na funkcjonariuszy policji, ich znieważenia oraz tego, że podczas interwencji przemocą zmuszali ich do zaniechania prawnej czynności służbowej w związku z przeprowadzaną interwencją. 23-latek dodatkowo usłyszał także zarzut znęcania się nad członkami rodziny.- Sąd nie miał wątpliwości żeby wobec sprawców tej napaści zastosować najsurowszy środek zapobiegawczy. Podejrzani trafili już do aresztu, w którym spędzą najbliższe trzy miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia – informuje policjantka.