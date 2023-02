Historyczny pomnik i uroczystość. Jubileusz 100-lecia TMMB [wideo, zdjęcia]

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy świętuje 100-lecie istnienia. Z tej okazji przy pomniku Najświętszego Serca Pana Jezusa, przy ul. Seminaryjnej zorganizowano specjalną uroczystość. Wydarzenie połączono z obchodami 103. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy.

Bydgoska rada miasta ustanowiła rok 2023 Rokiem Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. To jedno z najstarszych stowarzyszeń w Polsce.- Stanowicie najlepszy przykład lokalnego patriotyzmu - mówił uczestniczący w spotkaniu Mirosław Kozłowicz. Zastępca prezydenta miasta przypomniał też, że miejsce uroczystości nie jest przypadkowe i to dzięki staraniom Towarzystwa zniszczony przez Niemców posąg wrócił na swoje miejsce.- Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa, przy którym się gromadzimy, wotum wdzięczności za odzyskanie niepodległości, pierwotnie odsłonięty został 2 października 1932 roku. Niestety, przetrwał tylko siedem lat do czasu wyburzenia przez Niemców w czasie okupacji. Staraniem Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy pomnik został jednak ponownie odbudowany i odsłonięty 24 czerwca 2010 roku. Stowarzyszenie z powodzeniem troszczy się także o ochronę pozostałych miejsc pamięci i zabytków na terenie miasta - mówił Mirosław Kozłowicz.- Miasto i ludzie bez tradycji - to jest niemożliwe - dodaje Jerzy Derenda, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. - Żyjemy z tego, co nasi przodkowie zrobili i co sami chcemy robić. To jest bardzo ważne. Tak, jak powiedział papież Jan Paweł II podczas wizyty w Bydgoszczy: to jest miasto, w którego herbie jest brama otwarta do połowy. Miasto, które zaprasza wszystkich. Miasto życzliwe gościom i swoim mieszkańcom. I tylko w takim zespole można robić piękne rzeczy.Przypomina, że z inicjatywy stowarzyszenia organizowane są koncerty dla mieszkańców, powstaje też wiele publikacji, m.in. „Kronika Bydgoska" i „Kalendarz Bydgoski". Co roku Towarzystwo organizuje też kwestę na ratowanie najstarszych bydgoskich nekropolii.