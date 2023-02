Budowa mostów nad Brdą: poważne zmiany w organizacji ruchu! [mapka]

Od poniedziałku (6 lutego) kierowców w Bydgoszczy czekają zmiany w organizacji ruchu przy budowanych mostach nad Brdą. Zostaną wprowadzane już w nocy i dotyczą skrzyżowania ulic Toruńskiej i Kazimierza Wielkiego.

- Przez skrzyżowanie kierowcy nie przejadą na wprost - mówi Tomasz Okoński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.- Od poniedziałku wyłączona z ruchu zostanie ul Toruńska na południowym brzegu rzeki. Nie będzie bezpośredniego wjazdu na most Kazimierza Wielkiego. Jadąc więc w dół Alejami Lecha Kaczyńskiego, trzeba będzie skręcić w lewo w ulicę Nowotoruńską, dojechać do tymczasowego ronda i stamtąd dopiero będzie można jechać prosto w kierunku ronda Toruńskiego lub skręcić w ulicę Toruńską i dojechać do mostu Kazimierza Wielkiego. Te zmiany będą obowiązywały w obu kierunkachNa skrzyżowaniu Nowotoruńskiej z Kazimierza Wielkiego wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna, zamiast tego utworzone zostanie drugie rondo tymczasowe. Zmiany dotyczyć będą także komunikacji miejskiej.Od 6 lutego autobus linii nr 59 nie będzie kursował mostem Kazimierza Wielkiego. Będą wprowadzone objazdy, pojawią się nowe przystanki, a część przystanków zostanie wyłączona z obsługi pasażerskiej. Drogowcy apelują do kierowców o ostrożność i spoglądanie na znaki. Szczegóły na www.radiopik.pl.Szczegóły: TUTAJ