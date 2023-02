Uczniowie z Włocławka w trosce o zwierzęta. Duże zainteresowanie zbiórką karmy i pieniędzy

W Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku młodzież wyciągnęła rękę do czworonogów. Uczniowie, w porozumieniu z bibliotekami, zbierają karmę dla psów i kotów ze schroniska. Oprócz tego, powodzeniem cieszy się również zbiórka pieniędzy na koce i środki czystości.

Akcja pod nazwą "Save Animals" jest organizowana w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. Inicjatywa odbiła się echem w mediach społecznościowych. Grupa uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych organizuje tam konkursy dla mieszkańców. Została założona również zbiórka pieniędzy. "Save Animals" może liczyć na wsparcie lokalnych firm.– Realizujemy projekt w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. Naszym głównym celem jest pomaganie zwierzętom ze schroniska we Włocławku. Zorganizowaliśmy zbiórkę karmy we wszystkich bibliotekach miejskich. Zebraliśmy jej bardzo dużo. Właśnie tam można przynosić jedzenie dla zwierząt, akcja trwa do 3 marca. Zorganizowaliśmy również internetową zbiórkę pieniędzy. Do tej pory zgromadziliśmy łącznie 3 tysiące złotych. Kwotę przeznaczymy na karmę, ale również na środki czystości, koce i inne niezbędne rzeczy. Jesteśmy w stałym kontakcie ze schroniskiem, więc dobrze wiemy, czego potrzebują – mówili uczniowie włocławskiego "ekonomika", Julia Wiesławska i Natan Rosiak.O losach akcji uczestnicy na bieżąco informują na Facebooku TikToku . Zbiórka pieniędzy na wsparcie Save Animals znajduje się tutaj