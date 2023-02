Zima wróciła na Kujawy i Pomorze. Region zasypany. Nadciąga mróz [wideo, zdjęcia]

– Mamy kapryśną aurę. Od zachodu nad Polskę nadciąga front z opadami śniegu, miejscami dość intensywnymi – mówi Małgorzata Piotrowska, dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

– Strefa tych opadów śniegu rozciąga się od województwa pomorskiego, przez kujawsko-pomorskie, łódzkie i dalej na południe. W Kujawsko-Pomorskiem mamy opady śniegu, których suma miejscami może dochodzić do 10 cm. Te opady przesuwają się wolno w kierunku wschodnim, i od zachodu będą przechodziły w deszcz ze śniegiem i deszcz. Więcej tego śniegu utrzyma się we wschodniej części województwa, natomiast na zachodzie pojawi się deszcz i ta pokrywa zamieni się w rodzaj pluchy, co nie jest dobrą wiadomością dla dzieci, które akurat mają ferie. Temperatura w ciągu dnia będzie dodatnia, sięgnie 3-4 stopni.Jak przewidują prognostycy z IMGW, opady w ciągu dnia przychodzić będą w deszcz, w nocy mają stopniowo zanikać. Pojawią się przejaśnienia. Temperatura spadnie poniżej zera – minimalna dzisiejszej nocy na Kujawach i Pomorzu wyniesie –4 stopnie Celsjusza. W nocy może być miejscami bardzo ślisko (...).– Nocą z soboty na niedzielę można spodziewać się znacznych spadków temperatur. Prognozujemy nawet –9-10 stopni na wschodzie, na północy województwa temperatura będzie nieco wyższa – około –6-7 stopni. Niedziela zapowiada się dość pogodnie i bez opadów, z temperaturą około 0 stopni Celsjusza – mówi Małgorzata Piotrowska.