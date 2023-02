Golub-Dobrzyń i Chełmża doczekają się obwodnic? Ruszają konsultacje społeczne

Zarząd Dróg Wojewódzkich rozszerza sieć dróg o kolejne obejścia. 16 lutego odbędzie się druga tura konsultacji społecznych w sprawie przebiegu obwodnicy Golubia-Dobrzynia. Mieszkańcy Chełmży również będą mogli zapoznać się z koncepcjami drogi wokół ich miasta.

–

–

Koncepcje dróg dla Golubia-Dobrzynia

Warianty dotyczące Chełmży

–