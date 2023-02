Nieudana ucieczka przed decyzją sądu. 13-latek z Rypina zatrzymany z narkotykami

Policjanci zatrzymali poszukiwanego 13-latka. Nieletni ukrywał się, ponieważ nie chciał stawić się w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Dodatkowo miał przy sobie narkotyki, których nieudolnie próbował się pozbyć.

Rypińscy policjanci od pewnego czasu poszukiwali chłopaka, wobec którego Sąd Rodzinny w Rypinie wydał nakaz doprowadzenia do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Decyzja została podjęta z powodu popełniania przez nieletniego czynów karalnych oraz przejawów demoralizacji.W czwartek policjanci ustalili, że 13-latek ukrywa się w jednym z mieszkań na terenie Rypina i natychmiast po niego pojechali. Na miejscu okazało się, że był to dobry trop i chłopak został zatrzymany. Chwilę przed interwencją poszukiwany wyrzucił z okna pudełko, co zdołali zauważyć funkcjonariusze policji. Wewnątrz znajdował się proszek oraz zawiniątko z suszem. Po zbadaniu okazało się, że to około 10 gramów amfetaminy i porcja marihuany.Tuż po zatrzymaniu nieletni został przetransportowany do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Ostrowcu Wielkopolskim, gdzie pozostaje w dyspozycji sądu. Odpowie też za posiadanie narkotyków. Dodatkowe ustalenia policjantów wskazują, że nieletni dopuścił się jeszcze innych czynów karalnych.