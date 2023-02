Policja w Grudziądzu z nowym posterunkiem. Punkt znajduje się w centrum miasta

Nowym domem policjantów jest budynek przy ulicy Mickiewicza 23. Posterunek znajduje się przy deptaku. Jak twierdzi Iwona Czarnecka z grudziądzkiej policji, lokalizacja jest łatwo dostępna dla mieszkańców centrum. Skład załogi stworzą dzielnicowi z pierwszego rewiru.

– Punkt ten został stworzony, żeby wyjść ku obywatelom i ich potrzebom. Chcemy, żeby mieszkańcy mieli bliżej do nas i dzięki temu kontakt z dzielnicowym będzie łatwiejszy. Zgodnie z wolą obywateli można przyjść i omówić wszelkie problemy. Posterunek jest zlokalizowany w rejonie Starego Miasta, a dokładniej na ulicy Mickiewicza. Jest to moim zdaniem jeden z najbardziej charakterystycznych punktów w Grudziądzu. W tym rejonie znajduje się na przykład deptak. Posterunek jest położony tuż obok. Myślę, że to bardzo łatwo dostępna lokalizacja dla mieszkańców tej części miasta – powiedziała Iwona Czarnecka, młodsza aspirant grudziądzkiej policji.Obiekt ten został udostępniony Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami i znajduje się na zapleczu budynku banku przy deptaku.