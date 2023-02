Duże zainteresowanie świadczeniem 500 plus. Nowe wnioski wciąż wpływają do ZUS

W ciągu niespełna dwóch dni rodzice i opiekunowie złożyli 668 tysięcy wniosków o świadczenie 500 plus łącznie na milion dzieci. Przez aplikację mZUS wpłynęło 22,2 tysięcy pism.

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od północy 1 lutego rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie 500 plus na kolejny okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku. Wnioski można złożyć między innymi za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS, czy przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Do godziny 12, w czwartek, 2 lutego rodzice i opiekunowie złożyli 668 tysięcy wniosków na 1 milion dzieci. Przez aplikację mZUS wpłynęło 22,2 tysięcy dokumentów – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.Aby złożyć wniosek 500 plus przez bezpłatną aplikację mZUS wystarczy ściągnąć ją na swój telefon lub tablet i powiązać z PUE ZUS. Jest to łatwy i wygodny sposób. Jeśli klient składał już wniosek o to świadczenie w poprzednim okresie świadczeniowym i ZUS je przyznał, to może on utworzyć nowy wniosek na podstawie wcześniejszego podania. Pozwoli to automatycznie uzupełnić większość danych, a w razie potrzeby dane te można samodzielnie edytować przed wysłaniem.Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Wnioski przyjmowane są wyłącznie elektronicznie do 30 czerwca. Jeśli rodzic spóźni się i złoży dokumenty po terminie, to świadczenie otrzyma od miesiąca złożenia wniosku. Wyjątek stanowią rodzice, którym urodziło się dziecko. Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku.Oprócz aplikacji mobilnej mZUS wniosek o 500 plus można również przesyłać przez PUE ZUS, portal Emp@tia albo przez bankowość elektroniczną w wybranych bankach.Pierwsze wypłaty świadczenia na kolejny okres 2023/2024 ZUS zacznie wypłacać od czerwca. Od daty złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku będzie zależał termin wypłaty świadczenia. Jeśli komplet dokumentów trafi do ZUS w kwietniu i będzie prawidłowo wypełniony, to rodzic otrzyma pierwsze świadczenie za nowy okres jeszcze w czerwcu.Jeśli złoży wniosek w maju – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca. Jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca, a jeśli w lipcu – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca. Z kolei na wniosek złożony w sierpniu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.