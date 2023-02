Więziono ich za walkę o wolność. W Bydgoszczy uczczono likwidację obozów internowania [zdjęcia, wideo]

Ponad 1700 osób uwięzionych w 13 ośrodkach w całej Polsce, w tym kilkaset w Chełmnie koło Bydgoszczy – to smutna statystyka Wojskowych Obozów Internowania, w których komunistyczne władze więziły działaczy opozycji. W Bydgoszczy uczczono 40. rocznicę ich likwidacji.

– Chodziło o walkę z Solidarnością – podkreślił prof. Mirosław Golon z Instytutu Pamięci Narodowej. – Gdy trwał już stan wojenny i represje oraz próba zniszczenia przez komunistyczną władzę związku zawodowego, a zarazem wielkiego ruchu, podjęto bardzo dotkliwą formę represji, jaką było pozorowanie przeszkolenia wojskowego, która okazywała się formą uwięzienia, odseparowania od rodziny i pracy. Chodziło o uniemożliwienie prowadzenia działalności konspiracyjnej, związkowej, niepodległościowej – dodał profesor.W uroczystości odbywającej się przy obelisku na ul. Dwernickiego wzięli udział przedstawiciele władz województwa, miasta, lokalni politycy, a także kombatanci. – Wszystko, by nie dopuścić do śmierci poprzez zapomnienie – powiedział Jan Raczycki, prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze”. – Mamy wolność, którą wywalczyliśmy i to trzeba doceniać. Walczyliśmy wtedy o prawdę i to trzeba przedstawiać młodym ludziom, oni tego nie wiedzą – dodał Raczycki.W czwartek o godzinie 19:45 TVP 3 Bydgoszcz wyemituje film pt. „Labirynt” poświęcony tamtym wydarzeniom. W budynku Bydgoskiego Centrum Finansowego można z kolei obejrzeć okolicznościową wystawę „I nazywali to Wojskiem Polskim...”.