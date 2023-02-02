Чергові новини для Українців: збіóрка для оддзіяłóв псічіатрії дзіеціęцей
Діячі Куявсько-Поморської асоціації Polska 2050 запрошують мешканців воєводства долучитися до акції #GramyWkolory, метою якої є привернути увагу до проблеми психічного здоров’я дітей та молоді.
Триває набір учасників "домашнього телеобслуговування"
У комплексі школи Казимира Великого в Крушвиці створено віртуальний тир. Це
місце в основному для молоді. Учні закладів, що діють у сфері оборони
держави, використовуватимуть його під час занять.
Стрільбище створено завдяки ремонту двох приміщень, монтажу стрілецьких
позицій та закупівлі обладнання, яке включає набір комп'ютерів, проектор, фотоапарат, спеціалізоване програмне забезпечення та навчальну зброю, що працює в системі блоубек на парниковому газі та електроприводі.
Загальна вартість завдання становила близько 240 тис. злотих. Фінансування
було отримано від Міністерства національної оборони.