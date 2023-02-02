Чергові новини для Українців: збіóрка для оддзіяłóв псічіатрії дзіеціęцей

Діячі Куявсько-Поморської асоціації Polska 2050 запрошують мешканців воєводства долучитися до акції #GramyWkolory, метою якої є привернути увагу до проблеми психічного здоров’я дітей та молоді.

Організація щойно оголосила про збір товарів для дитячих психіатричних відділень у нашому регіоні. Йдеться передусім про канцелярське, художнє та творче приладдя, а також настільні ігри, які потраплять до закладів у Торуні, Бидгощі та Свєці, де їх використовуватимуть під час терапевтичних занять. Матеріали можна привозити до кінця лютого в пункти збору в Бидгощі за вул. Długa 64, Торунь за вул. Bolesława Chrobrego 145, Свєце вул. Mickiewicza 20 та Влоцлавек вул. Przedmiejska 5.У комплексі школи Казимира Великого в Крушвиці створено віртуальний тир. Цемісце в основному для молоді. Учні закладів, що діють у сфері оборонидержави, використовуватимуть його під час занять.Стрільбище створено завдяки ремонту двох приміщень, монтажу стрілецькихпозицій та закупівлі обладнання, яке включає набір комп'ютерів, проектор, фотоапарат, спеціалізоване програмне забезпечення та навчальну зброю, що працює в системі блоубек на парниковому газі та електроприводі.Загальна вартість завдання становила близько 240 тис. злотих. Фінансуваннябуло отримано від Міністерства національної оборони.