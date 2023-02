Wyłudzanie dotacji unijnych. Sprawa zaczęła się na Kujawach i Pomorzu 7 lat temu

Kolejne osoby zatrzymali na polecenie siedleckiej prokuratury policjanci z Radomia i Lublina. W śledztwie dotyczącym przedstawicieli pięciu grup producenckich żywności 8 podejrzanych usłyszało zarzuty wyłudzenia i usiłowania wyłudzenia łącznie ponad 170 mln zł unijnych dotacji. Początek tej sprawy sięga 2017 roku i zgłoszenia z Kujawsko–Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział Prasowy Prokuratury Krajowej poinformował PAP, że do zatrzymań na polecenie Prokuratury Okręgowej w Siedlcach doszło pod koniec stycznia. „Zatrzymane osoby to członkowie zarządu jednej z grup producenckich oraz przedsiębiorcy wystawiający nierzetelne faktury VAT mające dokumentować transakcje gospodarcze z grupą producencką – podała PK.– Zarzuty przedstawione podejrzanym dotyczą wyłudzenia prawie 135 mln zł i usiłowania wyłudzenia ponad 35 mln zł unijnych dotacji m.in. przy użyciu nierzetelnych faktur VAT – wyjaśniła PK.Według ustaleń śledczych troje z podejrzanych figurowało na fakturach jako producenci rolni i sprzedający produkty rolne grupie producenckiej, pomimo że faktycznie nie byli producentami rolnymi. – Ponadto przedsiębiorcy wystawiali na rzecz grupy producenckiej nierzetelne faktury mające dokumentować transakcje gospodarcze, które nie miały w rzeczywistości miejsca, bądź ich koszty był zawyżone, np. inwestycje budowalne. Tego typu zabiegi pozwalały grupie producenckiej na otrzymywanie dotacji unijnych w oparciu o koszty widniejące na wystawianych fakturach – zaznaczyła PK.– Na wniosek prokuratora dwóch podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec pozostałych zastosowano dozory policji i poręczenia majątkowe – przekazała PK.Jak przypomnieli prokuratorzy postępowanie zostało wszczęte w październiku 2017 r. w wyniku zawiadomienia Kujawsko–Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zawiadomienie dotyczyło usiłowaniu wyłudzenia unijnych dotacji na kwotę kilkudziesięciu milionów złotych. – W wyniku gromadzenia materiału dowodowego swoim zakresem objęło również działalność w okresie lat 2007 – 2015 pięciu grup producenckich żywności i wyłudzenia mienia m.in. na szkodę Agencji Modernizacji i Rolnictwa w łącznej kwocie ponad 400 mln złotych – wskazała PK.– Na wcześniejszym etapie śledztwa zarzuty m.in. wyłudzenia dotacji na łączoną kwotę ok. 265 mln zł., a także prania brudnych pieniędzy, oszustw podatkowych, wystawiania nierzetelnych faktur, nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, poświadczenia nieprawdy w dokumentach usłyszało 27 podejrzanych – podała PK.– Na poczet grożących podejrzanym kar o charakterze finansowym oraz obowiązków naprawienia szkody prokurator rozważy dokonanie zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych. Pomimo przedstawienia zarzutów 35 osobom obejmujących ponad 400 mln zł wyłudzonych dofinansowań, niewykluczone są kolejne zatrzymania w śledztwie – dodała PK.