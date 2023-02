Minister Tomaszewski w Toruniu: „Wpływy do budżetów samorządów są stabilne”

W ostatnich latach wzrosły dochody samorządów, ale włodarze wciąż zwracają uwagę m.in na mniejsze wpływy z podatku CiT i niedofinansowanie oświaty. Z wójtami, burmistrzami, prezydentami miast i starostami wschodniej części woj. kujawsko-pomorskiego spotkał się w Toruniu Włodzimierz Tomaszewski, minister ds. samorządów terytorialnych.

– Trzeba sobie odpowiedzieć, jak było wcześniej, a jak jest teraz w zakresie finansów. Wiadomo, że oczekiwania samorządów są często odnoszące się do pieniędzy. Każdego, kto będzie się tutaj wypowiadał, spytam, jakie miał wyniki finansowe, jaka część wydatków to wydatki na inwestycje – zarówno w 2022 roku, jak i w zakresie planu na 2023 rok – mówił dziennikarzom przed rozpoczęciem spotkania Tomaszewski.W jego ocenie nastąpiło wielkie przeobrażenie w samorządach, zwłaszcza w tych mniejszych, które bardzo dużo inwestują. Wyraził zadowolenie z takiego stanu rzeczy, jako minister odpowiedzialny za samorządy i jeden ze współtwórców reformy samorządowej.– Im samorządy więcej inwestują, tym mają większe, lepsze podstawy rozwoju. Jednocześnie te środki trzeba efektywnie wydatkować i o tym sposobie wydatkowania będziemy rozmawiać – dodał Tomaszewski.Zdaniem ministra wpływy do budżetów samorządów – wbrew często wygłaszanej opinii – są bardzo stabilne.– Mieliśmy wielki kryzys pandemiczny i okazało się, że dzięki interwencji rządu samorządy otrzymały dodatkowe środki na inwestycje, subwencję uzupełniającą, a teraz jednorazowy dodatkowy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – podkreślił Tomaszewski.Jak zaznaczył, pomoc dla przedsiębiorców spowodowała, że do samorządów także trafiły większe pieniądze. – Dynamika wpływów podatkowych w 2021 roku była bardzo duża. Po drodze został uczyniony bardzo ważny krok prorozwojowy, czyli obniżka podatków. Ona automatycznie spowodowała, że wpływ z PIT-ów do samorządów się nieco zmniejszył, ale został skompensowany tym jednorazowym udziałem w podatku od osób fizycznych – zauważył.– W 2022 roku, kiedy nastąpił Polski Ład i zmniejszenie podatków dla obywateli, jednocześnie samorządy miały większe o 6 mld zł wpływy podatkowe niż w 2021 roku – powiedział minister.