Dlaczego ciepło drożeje? ZEC Inowrocław wskazuje na opłaty za emisję CO2

Inowrocławski ZEC tłumaczy się z rosnących opłat za ogrzewanie. Spółka przypomina, że do produkcji ciepła wykorzystuje miał węglowy, przez co musi co roku nabywać uprawnienia do emisji CO2. Opłaty te są coraz wyższe. W stosunku do ubiegłego roku wzrosły o ponad 6 mln zł.