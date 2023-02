Szósty dzień szkoleń w ramach akcji „Ferie z WOT". Do przysięgi coraz bliżej

Ponad 130 ochotników Wojsk Obrony Terytorialnej szkoli się w Grudziądzu. Rekruci mają już za sobą zajęcia z terenoznawstwa: teoretyczne i praktyczne. Przygotowują się do zajęć ze strzelectwa.

– Uczestnicy szkolenia „Ferie z WOT" szkolą się już szósty dzień - relacjonuje por. Julia Rozworowska. – Za dziesięć dni, czyli 11 lutego na terenie 83. Batalionu w Grudziądzu żołnierze złożą uroczystą przysięgę. Obecnie są jednak w trakcie aktywnego szkolenia. Mają za sobą już pierwsze zajęcia, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, między innymi z terenoznawstwa. Poznają szyki marszowe. Codziennie wychodzą ze swojej strefy komfortu i uczestniczą w wojskowej zaprawie.Dzień przyszłego żołnierza zaczyna się przed godz. 6:00, a kończy się po realizacji zajęć.– Aktualnie nasi podopieczni są na zajęciach teoretycznych, przygotowujących do pierwszych strzelań. W większości są zadowoleni, ale każdy z nich odczuwa zmęczenie. W większości są to uczniowie i studenci, którzy wykorzystują w ten sposób przerwę w nauce, ale zgłosili się do nas także nauczyciele, w zasadzie osoby wykonujące bardzo różne zawody, osoby w różnym wieku. Będą tworzyć strukturę 83. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej (...).