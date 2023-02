Problem w gminie Osie: płoty nowych zabudowań sięgają linii brzegowej

„Łamią prawo i myślą, że jezioro tylko do nich należy" - mówią mieszkańcy gminy Osie o nowych sąsiadach, którzy wbrew przepisom grodzą swe działki wraz z linią brzegową.

Zdaniem Daniela Siewerta, Dyrektora Wdeckiego Parku Krajobrazowego, sprawa grodzenia linii brzegowej, mimo że przepisami zabroniona, nie jest wcale taka łatwa do rozstrzygnięcia.- Część ludzi, którzy nabyli grunty są tutaj świeżymi mieszkańcami. Zapragnęli korzystać z łona przyrody i niekoniecznie chcą się dzielić tymi wrażeniami z innymi. Mało tego, że te płoty uniemożliwiają przejściem brzegiem rzeki. Czasami jeszcze mam wrażenie, że najchętniej, jakby się dało, to ci właściciele weszliby z ogrodzeniem ze dwa metry w rzekę. Tę sprawę, wbrew pozorom, reguluje kodeks wykroczeń i tego typu przypadki należy zgłaszać do nadzoru budowlanego. Nadzór w trybie wyjaśniającym, a później nakazowym może właściciela zobligować do przywrócenia tego przejścia. W praktyce jest to dosyć ciężkie do wyegzekwowania, bo najpierw trzeba przejść batalię udowadniania, że nie jest się wielbłądem (...).Do sprawy wrócimy dziś po 16.30. Do wysłuchania reportażu zaprasza Żaneta Walentyn