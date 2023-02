Lewica chce obniżek cen biletów kolejowych. Jest petycja w tej sprawie [wideo, galeria]

– Kolej dla milionów, nie dla milionerów – głoszą działacze Lewicy i składają w sejmie projekt ustawy wprowadzającej zerowy VAT na bilety PKP. W kujawsko-pomorskiem rozpoczynają też zbiórkę podpisów pod petycją do premiera w tej sprawie.

– Kolej dla milionów, nie dla milionerów – głoszą działacze Lewicy i składają w sejmie projekt ustawy wprowadzającej zerowy VAT na bilety PKP. W kujawsko-pomorskiem rozpoczynają też zbiórkę podpisów pod petycją do premiera w tej sprawie.Na konferencji pod dworcem PKP Bydgoszcz-Główna pojawił się m.in. poseł Krzysztof Gawkowski. – Transport kolejowy z transportu publicznego, społecznego, staje się transportem dla wybranych, mających duże i grube portfele – powiedział polityk, który zasugerował, jak można wpłynąć na ceny biletów. – Pieniądze na transport kolejowy powinno organizować państwo i państwo powinno dawać nadzieję na to, że będziemy rzeczywiście mogli mówić o transporcie kolejowym jako o transporcie dla wszystkich – dodał Gawkowski.Głos zabrał też współprzewodniczący Nowej Lewicy w Bydgoszczy Michał Wysocki. – Walka z wykluczeniem transportowym oraz rozwój transportu szynowego był jednym z priorytetów programu wyborczego PiS-u. Okazało się to tylko pustym sloganem – stwierdził polityk. – Podwyżki cen na kolei odbyły się w czasie, gdy wiele rodzin ledwo wiąże koniec z końcem – dodał Wysocki.Gawkowski zapowiedział też rozpoczęcie zbierania podpisów pod petycją dotyczącą obniżenie kosztów transportu kolejowego. Petycję można podpisać także w internecie. Jest ona dostępna na facebookowym profilu Zielonej Lewicy.Wyższe ceny biletów na przejazdy pociągami PKP Intercity obowiązują od 11 stycznia. Spółka argumentowała to wzrostem cen energii. Powrotu do niskich cen biletów PKP Intercity domaga się także premier Mateusz Morawiecki, który mówił, że decyzja ws. obniżek cen biletów kolejowych ma zapaść w ciągu dwóch tygodni.