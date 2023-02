Zabił kobietę, potem sam zginął w wypadku, uciekając policji

W gminie Zakrzewo w powiecie aleksandrowskim zamordowano 55-letnią kobietę. Sprawca zdarzenia zginął w wypadku, uciekając przed policją. Obecnie funkcjonariusze, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają okoliczności zabójstwa.

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek 31 stycznia. Około godziny 15:50 policja odebrała zgłoszenie o znalezieniu ciała 55-letniej kobiety. Telefonował mąż ofiary.Funkcjonariusze udali się na miejsce zdarzenia i wstępnie ustalili, że do śmierci kobiety przyczyniła się inna osoba. Policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego wytypowali podejrzanego, wspólnie z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy ustalając, że przebywa on na terenie Poznania.Informacje o osobie i pojeździe, jakim porusza się mężczyzna, przekazano tamtejszym funkcjonariuszom. Ci namierzyli podejrzanego, który orientując się, rozpoczął ucieczkę. Jej finałem było doprowadzenie do czołowego zderzenia z innym pojazdem, w wyniku którego mężczyzna zginął na miejscu.