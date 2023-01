Pożar w kamienicy w centrum Włocławka. Ewakuowano 25 osób!

Siedmioro dzieci z podejrzeniem podtrucia tlenkiem węgla trafiło do szpitala po pożarze kamienicy w centrum Włocławka. Ogień ugaszono, o tym, czy mieszkańcy mogą wrócić do mieszkań, zdecydują inspektorzy Nadzoru Budowlanego.

Pożar wybuchł na klatce schodowej budynku przy ul. Łęgskiej. – Podczas zdarzenia ewakuowano 25 osób, w tym siódemkę dzieci w wieku od trzech miesięcy do ok. 14 lat. Wszystkie dzieci zostały przebadane przez zespół ratownictwa medycznego i przetransportowane na dalsze konsultacje medyczne do szpitala wojewódzkiego we Włocławku – mówi Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy KM PSP we Włocławku.Ogień ugaszono. – Sytuacja jest opanowana, mieszkańcy zostali przetransportowani w miejsca zastępcze do czasu sprawdzenia obiektu przez Nadzór Budowlany – dodaje.