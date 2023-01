Na emeryturze nie rozstanie się z mundurem! Pożegnanie szefa bydgoskich strażaków

Po 33 latach służby z Państwową Strażą Pożarną żegna się Komendant Miejski PSP w Bydgoszczy, st. bryg. Janisław Bullera. Uroczystość na jego cześć odbyła się na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w bydgoskim Fordonie – w miejscu, gdzie zaczynał pracę strażaka.

– Stąd się wywodzę, tutaj zaczynałem pracę w tej jednostce jako młody oficer po Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Stąd zaproponowano mi awans do Świecia, na komendanta powiatowego – opowiada st. bryg. Buller. Ponad sześć lat temu zaproponowano mu powrót do Bydgoszczy i stanowisko komendanta miejskiego. – Było to takie szczególne, że wracam do swojego miasta – mówi.Choć kończy służbę w PSP, to z mundurem się nie żegna. – W miejscowości, w której mieszkam, w Unisławiu, od maleńkiego byłem w OSP. W tym OSP pozostaję, więc ze strażą pożarną na pewno będę miał dużo do czynienia – zapowiada.Komendanta Bullera żegnali jego koledzy druhowie, prezydent Bydgoszczy, starosta powiatu bydgoskiego oraz burmistrzowie podbydgoskich gmin. Od 1 lutego, do czasu powołania nowego komendanta miejskiego PSP w Bydgoszczy, przez dwa miesiące obowiązki te będzie pełnić jego dotychczasowy zastępca, brygadier Tomasz Czajka.