Dwa zatrzymania jednego dnia. Pół kilograma narkotyków zabezpieczone

Na trzy miesiące zostały aresztowane dwie osoby zatrzymane w związku ze sprawami narkotykowymi. Dwie akcje przeprowadzili tego samego dnia bydgoscy funkcjonariusze.

Pierwszego z typowanych mężczyzn, 24-latka, zaskoczyli rano w mieszkaniu na Szwederowie. – Na miejsce przyjechał przewodnik z psem służbowym wyspecjalizowanym do wyszukiwania narkotyków. W trakcie przeszukania mieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli woreczki z marihuaną, zakazany środek krystaliczny 2CB oraz żelki i ciasteczka z THC. Łącznie ponad 300 g narkotyków. Zabezpieczyli także blisko 10 tysięcy złotych – przekazuje nadkom. Przemysław Słomski z Zespołu Prasowego KWP w Bydgoszczy.Druga grupa wydziału narkotykowego wieczorem weszła do mieszkania w centrum miasta. – Tam zastali podejrzewanego. W trakcie przeszukania mieszkania, również z użyciem policyjnego psa służbowego do wyszukiwania narkotyków, funkcjonariusze znaleźli różnego rodzaju zakazane środki psychoaktywne i psychotropowe – relacjonuje nadkom. Słomski. – Zabezpieczyli marihuanę, 20 sztuk tabletek MDMA, kartonik LSD oraz białe substancje w postaci pasty amfetaminy i kryształków 3-CMC. Dodatkowo zabezpieczyli między innymi niewielką ilość gotówki oraz elektroniczną wagę.Obaj zatrzymani – 24- i 31-latek – usłyszeli zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował i zapobiegawczo zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt.Za naruszenie przepisów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.