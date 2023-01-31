Позпочалися безкоштовні психологічні майстерні для жінок, які втекли від війни
Заняття проходять в Інтеграційному центрі для іноземців за вул. Dworcowa 57. Їхня мета полягає у допомозі в боротьбі з травмою війни та освітою. Захід триватиме до 17:00.
Як перемогти травму війни? Фундація ADRA запрошує на майстер-класи
В області тривають зимові канікули. У цей час наймолодші можуть скористатися низкою безкоштовних заходів. У Бидгощі Воєводська та міська публічна бібліотека Владислава Белзи запрошує на EkoFerie. У програмі міні-лекції про роль води, як дбати про повітря, що таке парниковий ефект і як допомогти тваринам пережити зиму. Також запланована гра на свіжому повітрі та прогулянка Старим містом.
У Торуні Центр сучасності «Млин знань» організовує науково-популярні майстерні, а Торунський симфонічний оркестр запрошує на безкоштовну екскурсію своєю штаб-квартирою.
Учасники занять у Музеї Куяв та Добжинської землі у Влоцлавку зможуть зіграти роль, наприклад, археолога, шукача скарбів, творця народної моди чи портретиста.
У свою чергу Музей Каспровича в Іновроцлаві запрошує вас пошукати фантастичних тварин на карнизах і порталах іновроцлавських кам’яниць.
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