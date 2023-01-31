Позпочалися безкоштовні психологічні майстерні для жінок, які втекли від війни

Заняття проходять в Інтеграційному центрі для іноземців за вул. Dworcowa 57. Їхня мета полягає у допомозі в боротьбі з травмою війни та освітою. Захід триватиме до 17:00.

Карітас Польща та 17 регіональних станцій Польського радіо, у тому числі Польське радіо ПіК, організовують акцію «Серце до серця». Йдеться про збір коштів на закупівлю автомобіля швидкої допомоги для розбомбленого росіянами Бахмута. Щоб підтримати цю ініціативу, достатньо надіслати SMS на номер 72052. Вартість такого повідомлення – 2,46 злотих. У рамках акції у п’ятницю, 27 січня, у Жешуві відбувся благодійний концерт польсько-українського гурту Taraka.В області тривають зимові канікули. У цей час наймолодші можуть скористатися низкою безкоштовних заходів. У Бидгощі Воєводська та міська публічна бібліотека Владислава Белзи запрошує на EkoFerie. У програмі міні-лекції про роль води, як дбати про повітря, що таке парниковий ефект і як допомогти тваринам пережити зиму. Також запланована гра на свіжому повітрі та прогулянка Старим містом.У Торуні Центр сучасності «Млин знань» організовує науково-популярні майстерні, а Торунський симфонічний оркестр запрошує на безкоштовну екскурсію своєю штаб-квартирою.Учасники занять у Музеї Куяв та Добжинської землі у Влоцлавку зможуть зіграти роль, наприклад, археолога, шукача скарбів, творця народної моди чи портретиста.У свою чергу Музей Каспровича в Іновроцлаві запрошує вас пошукати фантастичних тварин на карнизах і порталах іновроцлавських кам’яниць.Wysyłasz wiadomości ze