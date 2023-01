W Szubinie można poczuć się jak żołnierz. Rozpoczęła się akcja „Trafione Ferie” [zdjęcia wideo]

Pokazy musztry, nauka udzielania pierwszej pomocy, a także treningi na wirtualnej i pneumatycznej strzelnicy – to atrakcje w ramach wydarzenia „Trafione Ferie”, które rozpoczęło się w Zespole Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie.



Plakat wydarzenia:

W placówce można też oglądać wystawę „100 odbiorników na 100 urodziny”. – Jest to wystawa ze zbiorów prywatnych urządzeń firmy Eltra – powiedziała Alicja Jaśkowiak, dyrektor Zespołu Szkół w Szubinie. – To spontaniczny pokaz. Wynika on z tego, że jeden z naszych pracowników, Witold Błasiak, jest pasjonatem radioodbiorników i techniki starszej daty. To jego zbiór jest przedstawiony – dodała Jaśkowiak.Kolekcja Witolda Błasiaka jest bardzo bogata. – Postanowiliśmy zaprezentować mój zbiór. Mam 123 eksponaty i trochę podzespołów – opisał były żołnierz.Wystawa to jednak nie wszystko. Szkoła oferuje też zajęcia z podstaw musztry, a także pierwszej pomocy. Ponadto uczestnicy będą mieli styczność z wirtualną strzelnicą, która umożliwia m.in. stworzenie dowolnych warunków pogodowych.Wydarzenie „Trafione ferie” potrwa do piątku 3 lutego. Uczestnictwo w nim jest bezpłatne. Patronat nad akcją objął starosta nakielski.