Policjanci ustalili przyczyny pożaru kamienicy na ul. Fordońskiej. Doszło do zapalenia się gazu

Policjanci i biegły do spraw pożarnictwa pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny kamienicy przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy, gdzie w sobotę wybuchł pożar. Paliło się jedno z mieszkań na pierwszym piętrze budynku.

– Są już znane wstępne przyczyny tego pożaru – powiedział nadkomisarz Przemysław Słomski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. – Do pożaru doszło podczas wymiany butli gazowej. Wtedy doszło do zapalenia się gazu – opisał Słomski.Nadkomisarz opisał też, jak wygląda sprawa poszkodowanych w tym zdarzeniu. – Dwie osoby trafiły do szpitala. Stan rannej kobiety jest określony jako bardzo ciężki – dodał Słomski.Wstępne oględziny nie wykazały uszkodzeń w konstrukcji kamienicy, ale budynek ma jeszcze ocenić inspektor nadzoru budowlanego.