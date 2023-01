Zachęcają, by „wpaść do strażnicy”! Akcja strażaków na czas zimowych wakacji

W okresie ferii w każdym powiecie naszego województwa można odwiedzić strażaków. Funkcjonariusze zaznajomią zwiedzających z pracą strażaka, sprzętem na wyposażeniu PSP, udzielą praktycznych porad na temat radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.

Do skorzystania z programu „Otwarte strażnice” zaprasza starszy brygadier Sławomir Herbowski, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP. – Można odwiedzić nas indywidualnie, grupowo, chętnie będziemy [pokazywać] nasze strażnice, sprzęt, informować o zagrożeniach – mówi. – Posiadamy również sale edukacyjne „OGNIK”, do których również dzieci mogą przychodzić nas odwiedzać. Zapraszamy do nas czy to grupy zorganizowane, czy to dzieci z rodzicami – na pewno nikogo nie pozostawimy „niezaopiekowanym”. Wytłumaczymy, doradzimy, jak się bezpiecznie się zachowywać – podkreśla. Odwiedziny OGNIKÓW przez grupy zorganizowane wymagają wcześniejszego zgłoszenia.Strażacy zachęcają młodych ludzi również do udziału w konkursach: plastycznym i na spot filmowy „o bezpiecznej pracy strażaków” – ogłoszonych przez komendanta głównego PSP.Harmonogram akcji „Otwarte strażnice” w poszczególnych jednostkach w województwie kujawsko-pomorskim na czas ferii jest dostępny TUTAJ