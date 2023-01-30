Poniedziałek, 30 stycznia 2023 r.   Imieniny: Macieja, Martyny, Teofila
Polskie Radio PiK » Region
2023-01-30, 13:01 Paweł Podkopaiev

Як перемогти травму війни? Фундація ADRA запрошує на майстер-класи

Жінки, які рятувалися від війни в Україні, можуть взяти участь у спеціальних безкоштовних психологічних майстер-класах «Дорога до нової себе»/картина: Pixabay
Жінки, які рятувалися від війни в Україні, можуть взяти участь у спеціальних безкоштовних психологічних майстер-класах «Дорога до нової себе»/картина: Pixabay
Безкоштовні психологічні майстер-класи для жінок, які врятувалися від війни і зростання попиту на спеціалістів, що знають українську мову - теми сьогоднішнього "Інформатора українською"
Pomóżmy kupić karetkę dla Bachmutu Wspólna akcja Caritas i rozgłośni PR

Pomóżmy kupić karetkę dla Bachmutu! Wspólna akcja Caritas i rozgłośni PR

Гратиме благодійний оркестр. Зимовий відпочинок в Куявсько-Поморському
Унікальна знахідка поблизу Хелмна. Предмети віком у 2,5 тисячі років
31 amerykańskich czołgów M1 Abrams trafi na Ukrainę
Niemcy: Rząd zapowiada dostarczenie Ukrainie czołgów Leopard 2
Через додаток можна придбати квитки на громадський транспорт Бидгоща
Zmiany w pomocy Ukraińcom. Prezydent podpisał nowelizację ustawy
Жінки, які рятувалися від війни в Україні, можуть взяти участь у спеціальних безкоштовних психологічних майстер-класах «Дорога до нової себе». Захід відбудеться завтра (31 січня) о 9:00 в Центрі інтеграції для іноземців Фундації ADRA в Бидгощі за вул. Dworcowa 57. Безкоштовні заняття мають допомогти подолати травму війни, а також отримати знання та відновити душевні сили.

У Польщі попит на спеціалістів зі знанням української мови зріс у 10 разів, інформує агентство працевлаштування Gremi Personal. Як зазначає Анна Джоболда, директор з підбору персоналу Gremi Personal, раніше було в середньому 200-250 запитів на рік, але за останні півроку запит на таких співробітників сягнув майже до тисячі разів. Все більше українських компаній вирішують відкрити нові філії або повністю перенести свою діяльність до Польщі. Ці компанії шукають працівників, які знайомі з
польським податковим законодавством і ринком, а також володіють обома мовами.

Жителі області можуть взяти участь в активних військових канікулах. У рамках акції «Тренуйся з армією» перші тренування вже відбулися в Грудзьондзу та Торуні. Учасники навчалися правилам користування зброєю, рукопашного бою та надання першої допомоги на полі бою. Заняття проводяться щосуботи. Наступні 7 тренінгів заплановано у Бидгощі, Торуні та Грудзьондзу. Місць більше немає. Однак ви можете записатися до резервного списку. Акція триватиме до 25 лютого
starsze   nowsze

Region

2023-01-30, godz. 12:00 Rektor UMK zawiesił projekt połączenia bydgoskich szpitali Biziela i Jurasza! Rektor UMK w Toruniu prof. Andrzej Sokala w specjalnym komunikacie poinformował, że zawiesza projekt połączenia szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy. Jak… » więcej 2023-01-30, godz. 11:01 Grozi mu do 10 lat więzienia. „Plantator” konopi w areszcie Najbliższe trzy miesiące za kratkami spędzi 35-latek z Inowrocławia, który uprawiał konopie w swoim mieszkaniu. Odpowie za posiadanie znacznej ilości n… » więcej 2023-01-30, godz. 10:21 Policja bada okoliczności wypadku w Olszynce. Zginął 60-letni pieszy Do tragedii doszło w piątek (27 stycznia) w Olszynce (powiat aleksandrowski). Kierujący volkswagenem w trakcie wymijania innych pojazdów potrącił 60-letniego… » więcej 2023-01-30, godz. 09:21 Pożar mieszkania w Toruniu! Dwie osoby trafiły do szpitala [aktualizacja] W poniedziałek (30 stycznia) nad ranem zapalił się piecyk elektryczny w budynku wielorodzinnym przy ul. Podgórnej w Toruniu. Dwie osoby przetransportowano… » więcej 2023-01-30, godz. 08:46 Rekordowe zbiórki podczas 31. finału WOŚP w regionie. Licytacje w toku Trwa liczenie datków zebranych w niedzielę (29 stycznia) w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O największej w regionie kwocie poinformował… » więcej 2023-01-29, godz. 16:03 WOŚP głośno grała na Kujawach i Pomorzu. Zabawa, licytacje, degustacje [zdjęcia, relacje] Niedziela 29 stycznia to w całej Polsce dzień 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak wyglądał w naszym regionie? Jak zawsze wiele się działo… » więcej 2023-01-29, godz. 11:44 Na parkingu znanej bydgoskiej restauracji spłonęły trzy auta [zdjęcia] W niedzielę, około godz. 5:00 na parkingu jednej z restauracji znajdującej się przy ul. Grunwaldzkiej, na wylocie z Bydgoszczy, doszło do pożaru samochodów… » więcej 2023-01-29, godz. 11:21 WOŚP na Kujawach i Pomorzu: ruszyła karawana zabytkowych samochodów [zdjęcia] Kilkudziesięciu miłośników starych aut wyruszyło dziś w trasę po regionie. Po drodze zbierają fundusze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Retro… » więcej 2023-01-29, godz. 08:00 Kiedy wreszcie powstanie bydgoskie Centrum Pomocy dla Bezdomnych? O tej inwestycji mówi się od lat. Centrum ma powstać na bydgoskim Siernieczku. Prawie dwa lata temu miasto otrzymało na ten cel 3,5 miliona dofinansowania… » więcej
1234567

Wiadomości lokalne

Z kraju i ze świata

Sport

Biznes

Kultura

Nauka i technologie

Dla rodziny

Najczęściej czytane

  1. Jak zginęła 10-letnia dziewczynka z Inowrocławia? Wyniki sekcji zwłok (25 stycznia, 13:11)
  2. Samochód wjechał na torowisko: bydgoskie tramwaje wróciły już na swoje trasy (25 stycznia, 08:50)
  3. Wybuch gazu w kamienicy w Katowicach. Nie żyją dwie osoby [aktualizacja] (27 stycznia, 15:34)
  4. Tragiczny wypadek w Inowrocławiu. Nie żyje potrącony 51-latek (26 stycznia, 10:14)
  5. Pożar i potężny wybuch w stolarni w Osiu koło Świecia. Palacz zginął na miejscu (przedwczoraj, 22:35)

Archiwum

AKTUALNOŚCI RSS PODCAST AUDIO