Як перемогти травму війни? Фундація ADRA запрошує на майстер-класи
Безкоштовні психологічні майстер-класи для жінок, які врятувалися від війни і зростання попиту на спеціалістів, що знають українську мову - теми сьогоднішнього "Інформатора українською"
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У Польщі попит на спеціалістів зі знанням української мови зріс у 10 разів, інформує агентство працевлаштування Gremi Personal. Як зазначає Анна Джоболда, директор з підбору персоналу Gremi Personal, раніше було в середньому 200-250 запитів на рік, але за останні півроку запит на таких співробітників сягнув майже до тисячі разів. Все більше українських компаній вирішують відкрити нові філії або повністю перенести свою діяльність до Польщі. Ці компанії шукають працівників, які знайомі з
польським податковим законодавством і ринком, а також володіють обома мовами.
Жителі області можуть взяти участь в активних військових канікулах. У рамках акції «Тренуйся з армією» перші тренування вже відбулися в Грудзьондзу та Торуні. Учасники навчалися правилам користування зброєю, рукопашного бою та надання першої допомоги на полі бою. Заняття проводяться щосуботи. Наступні 7 тренінгів заплановано у Бидгощі, Торуні та Грудзьондзу. Місць більше немає. Однак ви можете записатися до резервного списку. Акція триватиме до 25 лютого