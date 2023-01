Grozi mu do 10 lat więzienia. „Plantator” konopi w areszcie

Najbliższe trzy miesiące za kratkami spędzi 35-latek z Inowrocławia, który uprawiał konopie w swoim mieszkaniu. Odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków.

Podczas przeszukania mieszkania mężczyzny, policjanci zabezpieczyli 17 sadzonek konopi oraz blisko 660 g suszu roślinnego w słoikach. Badania laboratoryjne potwierdziły, że susz to marihuana.Mężczyzna trafił do aresztu. – Usłyszał zarzut dotyczący uprawy i posiadania znacznej ilości narkotyków. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Kara, jaka mu grozi, to 10 lat pozbawienia wolności – informuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.