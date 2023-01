Rekordowe zbiórki podczas 31. finału WOŚP w regionie. Licytacje w toku

Trwa liczenie datków zebranych w niedzielę (29 stycznia) w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O największej w regionie kwocie poinformował sztab w Bydgoszczy – tylko do puszek zebrano ponad 400 tys. złotych, a łącznie około 524 tys. złotych.

W Toruniu łącznie z puszek stacjonarnych, e-skarbonki, licytacji i terminala zebrano ponad 360 tys. złotych. O podobnej kwocie poinformował w niedzielę wieczorem sztab we Włocławku. W Grudziądzu jest już na koncie 220 tys. złotych, a w Inowrocławiu prawie 190 tys. złotych.W Świeciu i Tucholi również padł rekord: podczas licytacji i do puszek zebrano ponad 140 tys. złotych, a w małej wiejskiej gminie Unisław przekroczono 110 tys. złotych. Liczenie cały czas trwa.Bydgoski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy informuje, że do puszek zebrano ponad 400 tys. złotych, do e-skarbonek niemal 75 tys. złotych, a dzięki licytacjom na Allegro udało się zebrać 54 tys. złotych. Ta kwota jednak jeszcze wzrośnie, bo licytacje zakończą się 12 lutego.W tym roku Orkiestra zagrała pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!” – dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia sepsy.Relacje z wydarzeń w ramach finału WOŚP znajdują się TUTAJ