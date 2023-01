WOŚP głośno gra na Kujawach i Pomorzu. Zabawa, licytacje, degustacje [zdjęcia, relacje]

Niedziela 29 stycznia to w całej Polsce dzień 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak wygląda w naszym regionie? Jak zawsze wiele się dzieje. Oto nasze relacje z Bydgoszczy, Inowrocławia, Jeżewa i Świecia.

BYDGOSZCZ

INOWROCŁAW

JEŻEWO

ŚWIECIE

W Bydgoszczy finał WOŚP rozpoczął się o godzinie 12:15 na Starym Rynku. Prezentują się tam m.in.: T.1 Dance – Company, Szkoła Muzyczna Yamaha, Grafitti, Butelki Zwrotne, Lila, Bydzia-com-band!, Kali i Roan (o godz. 19:00). O 20:00 zaplanowano światełko do nieba.W Bydgoszczy, jak co roku, można wylicytować „przedmioty” wystawione na aukcjach przez prezydenta Bydgoszczy – legendarny makowiec Rafała Bruskiego i Dzień w urzędzie. Na aukcjach pod kuratelą bydgoskiego sztabu WOŚP można też licytować m.in. książkę Małgorzaty Grosman „Bydgoski firtel”, kolację z Jackiem Góralskim, warsztaty karmelarskie, pakiety startowe Enea Bydgoszcz Triathlon i Terenowej Masakry i inne.31. Finał WOŚP w Inowrocławiu rozpoczął się na sportowo. O godz. 9:00 w hali widowiskowo-sportowej odbył się turniej siatkówki. Kolejnym sportowym wydarzeniem było „Wielkie Bieganie” o godz. 11:00 na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków. W trakcie wielkiego finału nie brakuje również licytacji przedmiotów przekazanych przez darczyńców. Jedną z rzeczy, którą będzie można wylicytować, to przekazany przez inowrocławski ratusz voucher pozwalający zaprosić WiewiórInkę na urodziny młodego inowrocławianina.Część koncertowa wydarzenia rozpoczęła się o godzinie 16:00 w Teatrze Miejskim, gdzie zaplanowano koncerty zespołów: Starej Szkoły, ClapnXn, Rock’n’Rollers, Szymona Wydry z zespołem Carpe Diem. Przygotowano też strefę zabaw dla dzieci oraz warsztaty, można również było spotkać inowrocławską WiewiórInkę.Inowrocławski sztab WOŚP prowadzi także aukcje na Allegro. Można tam znaleźć między innymi coś dla fanów Ani Dąbrowskiej, Sanah, Mesajah, Tymka, Cleo oraz wiele innych ciekawych przedmiotów.W Saloniku Literacko-Artystycznym Biblioteki Miejskiej o godzinie 17:00 odbył się koncert DOMANSKY SOLO. Artysta zaprezentował pop rockowe covery utworów m.in. Krzysztofa Krawczyka, Kory czy Sławy Przybylskiej. O godzinie 20:00 tradycyjnie rozbłysło „Światełko do nieba”.W Jeżewie w finał WOŚP włączyło się Koło Gospodyń Wiejskich z Laskowic. Panie serwowały dania z tradycyjnej kuchni kociewskiej. Poza tym, po okolicy uwijali się wolontariusze. Jak mówi Agnieszka Strzyżewska, szefowa tamtejszego sztabu, młodzi ludzie na miejscu zbiórki zjawili się już o godz. 6:30.- Do sztabu przechodzą właściwie tylko po to, żeby się ogrzać, a tak cały czas są w terenie. Natomiast na miejscu prowadzimy aktualnie zajęcia plastyczne dla dzieci. W planach mamy jeszcze przedstawienie teatralne - mówiła Strzyżewska.Na licytacji pojawiły gadżety promocyjne powiatu, ale także m.in. wycieczka kulinarna po Dolinie Dolnej Wisły szlakiem „Niech Cię Zakole" z Piotrem Lenartem. Poza tym, jak wszędzie, trwają zbiórki. Niektóre zaczęły się dużo wcześniej.- Przedszkola poprzynosiły do nas po prawie 3 tysiące złotych, szkoły po 6 tysięcy, a nawet po 12 tysięcy - tak jak Szkoła Podstawowa nr 8. W licytacyjnej puli mamy fotel burmistrza, mamy symboliczne otwarcie rady miasta - zapowiada Paula Kuklińska, szefowa sztabu Świecie.W finał aktywnie - i to od 18 lat! - włącza sią także Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Świeckiej.Więcej w relacjach naszych reporterów: