WOŚP na Kujawach i Pomorzu: ruszyła karawana zabytkowych samochodów [zdjęcia]

Kilkudziesięciu miłośników starych aut wyruszyło dziś w trasę po regionie. Po drodze zbierają fundusze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Retro Karawana wystartowała z Bydgoszczy, na jej trasie znajdują się jeszcze Łochowice, Nakło i Gliszcz.

- Każdy z tych przystanków oznacza, ok. godzinny postój, w czasie którego licytujemy fanty. Jadą z nami maluchy, trabanty, mercedesy, ciężarówki, a nawet dawne samochody militarne, milicji i straży pożarnej - mówi Adam Niedźwiedzki z bazy maszynowej w Kruszynie.- Trzydzieści właścicieli już zadeklarowało udział w naszym wydarzeniu. Cała plejada różnych samochodów z epoki PRL-u, także zachodnich samochodów zabytkowych. Ludzie w małych miejscowościach typu Łochowice, Nakło, Gliszcz czekają na nas z ogniskiem, a my mamy dla nich prezenty: serca piernikowe przepięknie wykonane, mamy ciasteczka, mamy jakieś magnesiki, kubeczki, także nasze statuetki, które licytujemy (...).Więcej w relacji Jolanty Fischer.Retro Karawana powróci do Bydgoszczy ok. godz. 17.00.