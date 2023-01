Pożar i potężny wybuch w stolarni w Osiu koło Świecia. Palacz zginął na miejscu

15 zastępów strażackich gasiło pożar, który w sobotę wieczorem wybuchł w stolarni w Osiu koło Świecia. Zdjęcie ilustracyjne./fot. Pixabay

Do tragedii doszło w sobotę, w godzinach popołudniowych. Ogień pojawił się w kotłowni, w odrębnym budynku zakładu stolarskiego w Osiu. Doszło do wybuchu, którego siła była tak duża, że pracownik - palacz został wyrzucony na zewnątrz i wpadł do kontenera z odpadami do spalenia. Mężczyzna nie żyje.