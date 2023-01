Pożar kamienicy przy Fordońskiej. Prawdopodobnie w domu wybuchł piec [zdjęcia]

Do pożaru w kamienicy przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy doszło prawdopodobnie z powodu wybuchu pieca./fot. Bydgoszcz 998

Dramatyczna akcja bydgoskich strażaków. W sobotę, tuż po godzinie 15 wpłynęło zgłoszenie o wybuchu przy ul. Fordońskiej. Okazało się, że płonęło mieszkanie na pierwszym piętrze. Trzy osoby zostały poszkodowane, jedna ciężko.

Jak zawiadamia portal Bydgoszcz 998, na miejsce pojechały trzy zastępy z JRG 2 Bydgoszcz. Strażacy zastali pożar w jednym z dwóch mieszkań znajdujących się na pierwszym piętrze budynku. Decyzją kierującego działaniem ratowniczym, konieczne było wezwanie kolejnych zastępów straży - z JRG 1 oraz OSP Bydgoszcz - Fordon.Strażacy ewakuowali z budynku dwie osoby, które niezwłocznie przekazane zostały ratownikom medycznym. W trakcie akcji gaśniczej w mieszkaniu objętym płomieniami, natrafiono na kolejną osobę - nieprzytomną kobietę. Lokatorka przekazana została zespołom ratownictwa medycznego, które rozpoczęły walkę o jej życie. Całą akcję koordynował obecny na miejscu Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy st. bryg. mgr inż. Janisław Buller.Wstępne informacje przekazywane przez Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wskazują, że w mieszkaniu objętym pożarem prawdopodobnie doszło do wybuchu pieca. Kamienica została odcięta od wszystkich mediów, przez co w tej chwili mieszkańcy nie mogą powrócić do swoich mieszkań. Wstępne oględziny nie wykazały jednak uszkodzeń w konstrukcji kamienicy.Na czas działań służb, zablokowane były dwa pasy ruchu w kierunku centrum Bydgoszczy. Zdarzało się także chwilowe całkowite wstrzymywanie ruchu na ul. Fordońskiej.