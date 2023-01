Była szkoła wyższa, a jest akademia. Wielki sukces KPSW Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy zmieniła się w Akademię Kujawsko-Pomorską. To jedyna uczelnia niepubliczna w Bydgoszczy, która dołączyła do grona szkół akademickich.

Przekształcenie uczelni zawodowej w akademię nie ogranicza się jedynie do zmiany nazwy - podkreślają władze uczelni. To przede wszystkim wzmocnienie pozycji placówki na rynku edukacyjnym i możliwość utworzenia nowych kierunków kształcenia.- Dzisiejsze święto jest wyzwaniem dla wielu ludzi dalszej ciężkiej pracy - mówi Roman Czakowski, prezydent AKP. - Ale także jest zwieńczeniem tej pracy, która zakończyła się sukcesem.- Po ostatniej ewaluacji naukowej, kiedy nasze dyscypliny z zakresu nauk prawnych otrzymały kategorię B plus, a Nauka o kulturze i religii B, to pozwoliło na uzyskanie statusu akademickiego. Jest to dla nas bardzo ważne - mówi dr Helena Czakowska, rektor Akademii Kujawsko-Pomorskiej.- Zobowiązuje to nas do utrzymania stałego wysokiego poziomu dla zachowania tej nazwy „akademia" - mówi profesor Igor Zgoliński, prorektor do spraw nauki AKP. - Stąd uczelnia będzie kładła duży nacisk na naukę. W ramach kierunku „prawo", 1 marca zamierzamy uruchomić kolegium doktorskie, a w nieodległych planach jest również uruchomienie szkoły doktorskiej, no i nowe kierunki blisko powiązane z prawem, aczkolwiek atrakcyjne dla wszystkich, jak chociażby: cyberbezpieczeństwo, penitencjarystyka, czy też psychokryminologia.W ramach Święta Uczelni w sobotę (28 stycznia) odbyło się uroczyste posiedzenie senatu Akademii Kujawsko-Pomorskiej oraz dyplomatorium, podczas którego po raz pierwszy przyznane zostały tytuły Ambasadora Uczelni.Uczelnia przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy została utworzona w 2000 roku. Do tej pory jej mury opuściło ponad 30 tys. absolwentów.