Wiosłowanie to też pomaganie! Toruń i Bydgoszcz biją rekord dla WOŚP [wideo, zdjęcia]

Rozpoczęło się „Wiosłowanie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy". Wydarzenie odbywa się w 10 miastach - w tym w Toruniu i Bydgoszczy. Każda osoba, która chce wesprzeć akcję Jurka Owsiaka musi przepłynąć 500 metrów na ergometrze - tak mieszkańcy rywalizują w toruńskiej Galerii Copernicus.

Celem akcji jest ustanowienie próby rekordu Polski w największej liczbie osób z tych dziesięciu miast, które w ciągu 8 godzin przewiosłują na ergometrze wioślarskim dystans 500 metrów. Każdy z uczestników za udział w próbie bicia rekordu otrzyma certyfikat.Emocjonującym punktem programu była sztafeta Osobistości Torunia. Swój udział w wydarzeniu potwierdzili popularni sportowcy, politycy oraz aktorzy.Toruń jest niekwestionowanym liderem wioślarskich zmagań. Odkąd w 2018 roku miasto dołączyło do sportowych potyczek, co roku zwycięża w tej konkurencji. W ubiegłym roku Toruń pobił rekord po przewiosłowaniu 158 km, do czego przyczyniło się 316 osób.Dodatkową mobilizacją jest nagroda ufundowana przez Polski Związek Towarzystw Wioślarskich. Wygrywając międzymiastową konkurencję, miasto otrzyma ergometr wioślarski.W Bydgoszczy mieszkańcy wiosłują w Centrum Handlowym Rondo. Rywalizacja zakończy się o godz. 18:00.Więcej w relacji Michała Zaręby.