Po pożarze we Włocławku, 13 osób straciło dach nad głową. Teraz lokatorzy czekają na decyzję inspektorów, co dalej z ich domem. Zdjęcie ilustracyjne./fot. Pixabay

Około godziny 3:00 w nocy ogień pojawił się na pierwszym piętrze włocławskiej kamienicy. Ewakuowano 13 osób, w tym troje dzieci. Pożar jest już opanowany, ale nadzór budowlany stwierdził, że mieszkańcy nie mogą wrócić do swojego domu.

Według specjalistów z zakresu budownictwa, w zniszczonym przez pożar budynku doszło do przesunięcia ściany działowej. Lokatorzy trafili do rodzin i lokali zastępczych. W poniedziałek ma się odbyć przegląd warunków bezpieczeństwa domu, a po nim zapadnie decyzja, co dalej. Trwa szacowanie szkód i badanie przyczyny pożaru. Dom przy Bojańczyka, to dwupiętrowa, prywatna kamienica, w której jest 8 mieszkań.