Znaczek pocztowy promuje Kruszwicę. Na ilustracji Mysia Wieża i Gopło

Aż pięć mln sztuk – w takim nakładzie Poczta Polska wydała znaczek z legendarną stolicą Polski. Kruszwica to trzecie miasto kujawsko-pomorskiego, które znalazło się w pocztowej serii „Miasta Polskie”.

27 stycznia w siedzibie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w Kruszwicy odbyła się uroczystość wprowadzenia znaczka do obiegu. – Wydanie tego znaczka jest wyjątkową promocją Kruszwicy w całej Polsce – mówił wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. – Kruszwica ma ogromny potencjał. Dziękuję Poczcie Polskiej za dostrzeżenie tego i docenienie właśnie poprzez wydanie tego znaczka – dodał.– Promocja znaczka, który będzie kolportowany w całym świecie, z nazwą Kruszwicy i z pięknym zdjęciem pokazującym walory przyrodnicze miasta, to rzeczywiści wspaniałe wydarzenie – podkreślił burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak.W ramach cyklu „Miasta Polskie” na znaczkach pocztowych promowane były dotychczas tylko dwa miasta województwa kujawsko-pomorskiego: Toruń i Bydgoszcz. Na znaczku dedykowanym Kruszwicy znalazły się Mysia Wieża i jezioro Gopło. – Poprzez coroczne wydawanie znaczków z wizerunkiem miast polskich pragniemy przybliżać ich dzieje, architekturę oraz charakterystyczne symbole. Najnowszy znaczek poświęciliśmy Kruszwicy, która posiada nie tylko bogatą historię, atrakcje turystyczne czy jedyne w swoim rodzaju zabytki architektoniczne, lecz także aktywną lokalną społeczność – mówi Karol Górski, dyrektor Poczty Polskiej Regionu Sieci w Bydgoszczy.Nakład znaczka to pięć mln egzemplarzy. Znaczek będzie do nabycia w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju.