W Bydgoszczy i Włocławku uczczono pamięć ofiar Holokaustu [wideo, zdjęcia]

Ceremonia czytania imion odbyła się w Bydgoszczy w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Pamięć żydowskich mieszkańców uczczono także we Włocławku – tam, w ramach specjalnej konferencji, nauczyciele szkolili się, jak uczyć dzieci i młodzież o Zagładzie.

W Bydgoszczy uroczystość zorganizowano u zbiegu ulic Pod Blankami i Jana Kazimierza, w miejscu, w którym stała bydgoska synagoga. Złożono tam kwiaty i kamienie – żydowskie symbole trwałej i nieprzemijającej pamięci. Następnie na placu Teatralnym odbyła się ceremonia czytania imion bydgoskich Żydów.Kwiaty i znicze złożono również we Włocławku, przy macewie upamiętniającej mieszkańców włocławskiego getta. W ramach obchodów zorganizowano także specjalną konferencję „Auschwitz nie spadło z nieba”. – Zarówno nasza placówka, jak i Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku położone są na granicy byłego getta żydowskiego i cmentarza żydowskiego – mówi Grażyna Troszyńska, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. – Jak wiemy, historia Włocławka jest ściśle związana z istnieniem społeczności żydowskiej, dlatego czcimy pamięć, by nigdy okrucieństwo wojny się nie powtórzyło. I to jest też nasze przesłanie, by uczyć nauczycieli, jak rozmawiać o Holokauście, by nie bali się tego, by zostali wyposażeni w takie metody, formy pracy i środki dydaktyczne, żeby umieć rozmawiać o tej trudnej rzeczywistości Holokaustu z dziećmi i młodzieżą na każdym poziomie edukacyjnym – podkreśla.27 stycznia 1945 r. wyzwolono obóz Auschwitz II-Birkenau. Obecnie 27 stycznia obchodzony jest na świecie jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.